Власти Германии хотят получить доступ к данным на мобильниках мигрантов – СМИ

Правительство Германии хочет расширить полномочия по проверке данных мобильной связи мигрантов, чтобы получать больше информации о соискателях убежища в стране. Как передает Deutsche Welle, это сообщают со ссылкой на источники газета Sueddeutsche Zeitung, телеканалы WDR и NDR. Эти меры содержатся в законопроекте, разработанном МВД ФРГ и направленном на ускорение депортации иностранцев, которым отказано в праве пребывания в Германии. Окончательно законопроект еще не утвержден.

Пока Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии не имеет права доступа к данным мобильных телефонов мигрантов без их согласия, исключение делается лишь в отношении подозреваемых преступников. В МВД подсчитали, что в прошлом году использование данных мобильных телефонов могло бы помочь в установлении идентичности 50–60% соискателей убежища, или примерно 150 000 человек. Ведомство отмечает, что мигранты могут указывать о себе неверную информацию, чтобы избежать депортации или получать больше социальных выплат.

19 февраля координатор по делам беженцев Германии Петер Альтмайер сообщил о том, что в 2016 г. из Германии выехало рекордное число соискателей убежища, которым отказали в праве остаться в стране, это около 80 000 человек. Из 700 000 таких запросов около 300 000 не были удовлетворены, добавил он.