Власти Германии хотят получить доступ к данным на мобильниках мигрантов – СМИ

Правительство Германии хочет расширить полномочия по проверке данных мобильной связи мигрантов, чтобы получать больше информации о соискателях убежища в стране. Как передает Deutsche Welle, это сообщают со ссылкой на источники газета Sueddeutsche Zeitung, телеканалы WDR и NDR. Эти меры содержатся в законопроекте, разработанном МВД ФРГ и направленном на ускорение депортации иностранцев, которым отказано в праве пребывания в Германии. Окончательно законопроект еще не утвержден.

Пока Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии не имеет права доступа к данным мобильных телефонов мигрантов без их согласия, исключение делается лишь в отношении подозреваемых преступников. В МВД подсчитали, что в прошлом году использование данных мобильных телефонов могло бы помочь в установлении идентичности 50–60% соискателей убежища, или примерно 150 000 человек. Ведомство отмечает, что мигранты могут указывать о себе неверную информацию, чтобы избежать депортации или получать больше социальных выплат.

19 февраля координатор по делам беженцев Германии Петер Альтмайер сообщил о том, что в 2016 г. из Германии выехало рекордное число соискателей убежища, которым отказали в праве остаться в стране, это около 80 000 человек. Из 700 000 таких запросов около 300 000 не были удовлетворены, добавил он.

Новый иммиграционный указ Трампа коснется граждан семи стран
Apple взломала свыше 70 iPhone по требованию властей США – WSJ
ФБР взломало защиту iPhone без помощи Apple
Фото