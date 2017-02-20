Лавров отреагировал на предложения об аренде Крыма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что любые предложения об урегулировании отношений России и Украины, включающие долгосрочную аренду Крыма, бессмысленны. «У самого себя арендовать ничего невозможно. Я больше не могу ничего добавить», - ответил Лавров на вопрос журналистов.

«Есть немало желающих отвлечь внимание от полной неспособности администрации Петра Порошенко выполнить свои обязательства по минским договоренностям. И отвлечь внимание от неспособности наших французских и германских коллег хоть каким-то образом повлиять на Порошенко и заставить его сдержать свое слово», - сказал Лавров.

По его мнению, такие планы - очередные попытки переписать правила игры, отвлекающие от сути Минских соглашений и необходимости их выполнения. «Другой альтернативы не существует», - подчеркнул Лавров.

В Кремле не знают о плане по снятию американских санкций с России, который якобы был передан советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну за неделю до его отставки, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На минувших выходных The New York Times сообщила, что украинский депутат Андрей Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта. Суть предложения - общеукраинский референдум о передаче Украиной России Крыма «в аренду на срок от 50 до 100 лет», а также «вывод российских войск из Восточной Украины».

План Артеменко, по данным издания, был передан бывшему тогда помощником Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, через личного адвоката американского президента Майкла Коэна, который, как обращает внимание газета, женат на украинке. По заявлению Артеменко, его план поддержали советники российского президента, с которыми он контактировал.

Украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый в письменных ответах на запрос издания заявил, что такой план «является грубым нарушением конституции» Украины. «Такие идеи могут выдвигаться и продвигаться только теми, кто открыто или скрытно представляет интересы России», - подчеркнул дипломат. Он отметил, что Артеменко не имеет полномочий представлять от имени украинского правительства иностранным государствам какие-то планы о мире на Украине.

Артеменко, («видящий себя лидером Украины», отмечает NYT) также сообщил американской стороне, что располагает доказательствами причастности украинского президента Петра Порошенко к коррупции, включая названия компаний и способы денежных транзакций, что может способствовать его отставке.