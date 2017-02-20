План команды Трампа по снятию санкций с России включал аренду Крыма до 100 лет – NYT

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн за неделю до своего увольнения 14 февраля получил план снятия санкций с России, пишет New York Times. В разработке плана участвовали передавший его Флинну юридический консультант американского лидера Майкл Коэн, его бизнес-партнер Феликс Сатер, а также украинский депутат Андрей Артеменко. Последний говорит, что это его мирная инициатива и что она была также одобрена «высокопоставленными помощниками» президента России Владимира Путина. Коэн и Сатер утверждают, что с Трампом план не обсуждали и опыта внешней политики не имеют.

Это больше, чем мирный план для России и Украины, отмечает издание. Он предполагает вывод всех российских сил с востока Украины, а также проведение украинского референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.­ При этом его авторы – дипломатические фрилансеры, и пока не понятно, примет ли Белый дом их инициативу или нет.

Посол Украины в США Валерий Чалый подчеркнул, что Артеменко «не уполномочен представлять от имени Украины альтернативные мирные планы каким-либо зарубежным правительствам, включая американскую администрацию», а также указал на неконституционность идеи сдачи Крыма в аренду.

Артеменко позиционирует себя как лидера стиля Трампа для Украины. Он заявил, что располагает доказательствами коррупционности президента Украины Петра Порошенко - названиями компаний и подтверждениями денежных переводов. Он пояснил, что многие видят в нем агента России, США или ЦРУ, «но как мы найдем хорошее решение для наших стран, если не будем разговаривать».

Сатер, родившийся в СССР и выросший в Нью-Йорке, давний деловой партнер Трампа на рынке недвижимости. Он выразил готовность сделать так, чтобы предложения Артеменко попали в Белый дом.

Коэн, работающий с Трампом с 2007 г., косвенно связан с Украиной, его жена родом из этой страны. Сам он однажды пытался создать с ее родней этаноловый бизнес. Он находится под наблюдением ФБР, изучающим его связи с Россией.