Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Если не Путин, то Трамп

В январе Дональд Трамп стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ

Он фигурирует более чем в 202 000 политических и финансово-экономических публикаций

Елена Мухаметшина,

Ольга Чуракова,

Петр Козлов

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