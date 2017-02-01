Мировая экономика

Протекционизм Трампа начал сказываться на зарубежном бизнесе

Его нападки уже повлияли на уверенность предпринимателей в Германии, сильно зависящей от экспорта
У Германии третий по величине профицит в двусторонней торговле товарами с США
У Германии третий по величине профицит в двусторонней торговле товарами с США
Omer Messinger / NurPhoto / Getty Images

Протекционистская риторика президента Дональда Трампа и членов его администрации, похоже, уже повлияла на ожидания бизнесменов в Германии, имеющей один из крупнейших профицитов в торговле с США. На прошлой неделе индекс предпринимательской уверенности Ifo показал, что немецкие компании начинают более пессимистично смотреть в будущее. Многие предпочитают занимать выжидательную позицию перед принятием инвестиционных решений. «Должен признать, что начинаю немного нервничать. Я думал, что позиция [Трампа] изменится после инаугурации, - говорит президент Ifo Клеменс Фьюст. - Боюсь, что его политика не сработает и он будет искать козлов отпущения, а немецкие компании отлично подойдут на эту роль».

Компания Delo, в которой работают чуть более 500 человек, как и многие другие представители малого и среднего бизнеса в Германии, поставляет комплектующие и технологии, необходимые для производства товаров по всему миру. Так, ее клей и технологии используются примерно в половине мобильных телефонов. Но, как и другие немецкие компании, она обеспокоена, что ее бизнес-модель пострадает из-за торговой политики Трампа.

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