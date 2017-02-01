Протекционизм Трампа начал сказываться на зарубежном бизнесе

Протекционистская риторика президента Дональда Трампа и членов его администрации, похоже, уже повлияла на ожидания бизнесменов в Германии, имеющей один из крупнейших профицитов в торговле с США. На прошлой неделе индекс предпринимательской уверенности Ifo показал, что немецкие компании начинают более пессимистично смотреть в будущее. Многие предпочитают занимать выжидательную позицию перед принятием инвестиционных решений. «Должен признать, что начинаю немного нервничать. Я думал, что позиция [Трампа] изменится после инаугурации, - говорит президент Ifo Клеменс Фьюст. - Боюсь, что его политика не сработает и он будет искать козлов отпущения, а немецкие компании отлично подойдут на эту роль».

Компания Delo, в которой работают чуть более 500 человек, как и многие другие представители малого и среднего бизнеса в Германии, поставляет комплектующие и технологии, необходимые для производства товаров по всему миру. Так, ее клей и технологии используются примерно в половине мобильных телефонов. Но, как и другие немецкие компании, она обеспокоена, что ее бизнес-модель пострадает из-за торговой политики Трампа.