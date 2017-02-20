Песков обосновал указ Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обосновал указ Владимира Путина о признании паспортов самопровозглашенных республик Донбасса – ДНР и ЛНР – тем, что оно не противоречит международному праву и минским соглашениям, являясь де-факто гуманитарным действием.

«Этот указ никоим образом не идет вразрез с международным правом, не нарушает его, – подчеркнул Песков. – Это де-юре выравнивание ситуации того, что было де-факто».

«По гуманитарным соображениям это было необходимо сделать, – сказал Песков. – Представьте себе: ситуация возникла из-за блокады [ДНР и ЛНР] со стороны официального Киева. Сотни тысяч людей не имеют возможности оформить паспорта, продлить их, [получить и продлить] проездные документы, водительские права». «Руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ», – заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва не приравнивает признанные документы Донбасса к государственным, украинским, паспортам. «Это фактически выданный документ. Целый регион находится в условиях жесточайшей блокады со стороны своей столицы, Киева. В условиях этого эмбарго люди не имеют возможности обновлять, исправлять, получать, восстанавливать утерянные документы. И фактически им выдаются документы в этом регионе», – пояснил Песков.

Он затруднился ответить на вопрос, не будет ли коллизии в связи с тем, что эти документы ранее получили некоторые российские депутаты, которым запрещено иметь паспорта других государств. «Это юридический вопрос. Наверное, здесь нужно какое-то юридическое заключение», – сказал Песков.

Президентским указом «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» разрешен въезд в Россию упомянутым лицам без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность, «выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов».

В посольстве США в Киеве выразили обеспокоенность тем, что Россия признала документы, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках. «Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений», – сообщило посольство.

С Песковым не согласен и официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер. «Подписанный 18 февраля президентом Путиным декрет <…> с нашей точки зрения, является однозначным нарушением духа и целей "Минска", — сказал Шефер журналистам в Берлине, передало РИА «Новости».