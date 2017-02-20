ДНР начнет отвод вооружений 21 февраля – СМИ

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) собираются провести отвод военной техники от линии соприкосновения во вторник, 21 февраля. Об этом сообщает в понедельник, 20 февраля, «Донецкое агентство новостей».

«Отвод вооружений состоится ориентировочно завтра, 21 февраля. Мы предполагали провести его сегодня, но из-за отсутствия подтверждения от ОБСЕ отвода с украинской стороны это мероприятие на сегодня отменилось», - сказали агентству в оперативном командовании ДНР.

Ранее в понедельник представитель министерства обороны ДНР заявил, что переговоры при посредничестве ОБСЕ с Киевом об отводе вооружения в Донбассе продолжаются. Он пояснил, что украинские силовики не подтвердили начало отвода своей техники, пишет «РИА Новости».