Указ о признании документов ЛНР и ДНР соответствует международному праву – МИД

Указ российского президента Владимира Путина о признании документов провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) полностью соответствует международному праву. Об этом заявили в российском МИДе.

«Указ полностью соответствует международному праву, которое не запрещает признание основных документов, необходимых для реализации прав и свобод граждан, выданных властями, которые не пользуются международным признанием. Это подтверждается международной практикой и решениями международных судебных органов, включая Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека», - пояснили в ведомстве.

В МИДе отметили, что «вводимые указом меры носят временный характер». «Они рассчитаны на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений», - добавили в ведомстве.