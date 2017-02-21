В Москве ограничат продажу алкоголя 23 февраля

В четверг, 23 февраля, в Москве будет ограничена продажа алкоголя, а также прохладительных напитков в стеклянной таре, сообщает сайт московской мэрии.

«В местах проведения массовых мероприятий запретят торговать как крепкими спиртными, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости. Кроме того, под временные ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре», – сообщила мэрия.

Запреты коснутся мест массовых гуляний и магазинов, расположенных рядом.

Это необходимо «для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий», отметил руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников.