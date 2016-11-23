Петербург отстал от Москвы в рейтинге трезвости

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате составили «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ — 2016». Результаты исследования опубликованы на сайте проекта.

Согласно рейтингу, меньше всего пьют в Чеченской Республике, Ингушетии и Дагестане. «Самые пьющие» регионы — Магаданская область, Чукотский автономный округ и Коми. Москва оказалась в середине рейтинга, заняв 28 место. Санкт-Петербург находится на 30 строчке.

Степень «трезвости» региона эксперты вычислили, используя данные за 2015 г. из открытых источников и ведомственной статистики по каждому региону. Ориентировались по показателю числа умерших в целом и умерших от отравления алкоголем; численности больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы; числу преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Составители рейтинга также учли и то, сколько было продано алкогольной продукции в регионе, а также количество часов и дней, в которые действовал запрет на продажу алкоголя. Итоговый балл трезвости для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из перечисленных критериев.

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