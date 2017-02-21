Путин предложил 40 гражданам России войти в состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 человек, которые войдут в состав Общественной палаты (ОП), говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В сообщении отмечается, что президент определил кандидатуры 40 граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты.

В нем поясняется, что размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений считается в соответствии с законом об Общественной палате днем инициирования процедуры формирования нового состава ОП. Не позднее 30 дней с этого момента общественные палаты субъектов Федерации избирают из своего состава по одному представителю в состав ОП.