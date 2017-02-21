Павел Буре отказался от гражданства США – RT

Хоккеист Павел Буре, «Русская ракета», отказался от гражданства США, сообщает RT со ссылкой на документы минфина США. Телеканал отмечает, что списки отказавшихся от гражданства ведомство составляет ежеквартально. Буре на просьбу о комментарии сказал, что не уверен, что хочет это обсуждать.

Позднее он сказал ТАСС, что отказался от гражданства США еще год назад и считает себя гражданином России. «Это не новость, от американского гражданства я отказался еще больше года назад. Почему? Еще с 1991 г., когда я оказался в НХЛ, я всем говорил, что Россия и Москва – мой дом, я русский, в последние годы я вообще живу в России. Второй паспорт мне не нужен», – сказал он.

Буре с 1991 г. отыграл 12 сезонов в НХЛ, в том числе за Vancouver Canucks, Florida Panthers и New York Rangers. Из спорта он ушел в 2005 г. В 702 матчах за НХЛ он забросил 437 шайб.