Две трети россиян хотели бы видеть своих родственников в Вооруженных силах

К Вооруженным силам (ВС) России в стране относятся прежде всего с уважением (46%), гордостью (39%), надеждой (26%) и доверием (24%), сообщает ВЦИОМ. В меньшинстве те, кто видит ВС в негативном свете: о недоверии и разочаровании сказали по 4% участников опроса.

Видеть сына, брата, мужа или другого близкого родственника в рядах Российской армии хотели бы 64% россиян, что является историческим максимумом, противоположное желание – у 25% респондентов.

Социологи также попросили перечислить качества, присущие российскому офицеру, и оценить их по пятибалльной шкале, где 1 – качество не присуще, 5 – присуще в полном объеме.

По мнению большинства россиян, офицеры являются защитниками интересов государства, мужественными и ответственными людьми (по 4,3 балла). Их также воспринимают как профессионалов, людей, готовых рисковать своей жизнью при исполнении обязанностей (по 4,2 балла), защищать интересы простых граждан (4,1). По мнению респондентов, присущи им и такие качества, как добросовестность, человечность (по 4,1 балла) и честность.