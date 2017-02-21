Террористы-смертники напали на суд в Пакистане: 8 погибших

В Пакистане террористы-смертники атаковали здание суда в городе Чарсадда на северо-западе страны. Убиты пять мирных жителей, в том числе один юрист, и трое нападавших, сообщает газета Dawn со ссылкой на местного чиновника. Источники в правительстве провинции Хайбер Пайхтунхва сообщили изданию, что ранены еще около десятка человек. Ответственность за нападение взяла на себя местная ветвь «Талибана» (запрещен в России) «Джамаат ур-Ахрар».

На территорию суда через главные ворота попытались прорваться не менее трех боевиков. Они открыли огонь по людям, начали бросать гранаты. Охранявшие суд полицейские и сотрудники сил безопасности открыли ответный огонь. Одного напавшего застрелили у ворот, второго – уже в здании суда, третий успел себя подорвать.

В результате серии терактов за последние 10 дней в Пакистане погибло более 100 человек, отмечает Reuters.