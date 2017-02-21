Путин: Чуркин блестяще решал поставленные задачи и не знал поражений

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями вдове постпреда России в ООН Виталия Чуркина Ирине и его детям Анастасии и Максиму Чуркиным. «Его безвременный уход из жизни – тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики, – цитирует ТАСС. – И оттого, что это произошло столь внезапно, боль утраты чувствуется особенно остро».

Президент назвал Чуркина одним из самых видных дипломатов, профессионалом самого высокого уровня, человеком глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора, который «пользовался искренним уважением коллег и огромным авторитетом у зарубежных партнеров». По оценке Путина, наиболее ярко способности дипломата «проявились в период работы постоянным представителем России при ООН».

«На протяжении более чем 10 лет, порой в крайне напряженных условиях, он твердо и последовательно отстаивал российскую позицию по важнейшим международным вопросам, что требовало неимоверных усилий и полной самоотдачи. Но как бы трудно ни приходилось, он блестяще решал поставленные задачи и не знал поражений», – цитирует ТАСС.

Виталий Чуркин почувствовал себя плохо в рабочем кабинете в Нью-Йорке утром 20 февраля, за день до того, как ему должно было исполниться 65 лет. Его доставили в больницу, где он скончался. Источники американских СМИ сообщали, что, вероятнее всего, причиной смерти стали проблемы с сердцем.