Песков: Ограничение наличных расчетов заслуживает внимания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня назвал «заслуживающим внимания» предложение Минэкономразвития об ограничении в России расчетов наличными. По мнению Пескова, так можно минимизировать теневой сектор экономики. «Безусловно, такая [теневая] экономика есть. О ее масштабах сказать сейчас не могу. В то же время это явление, с которым сталкиваются все страны мира», – сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что Россия участвует в международных соглашениях по борьбе с легализацией и отмыванием преступных доходов. «В этом контексте многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств, – подчеркнул Песков. – Этот вопрос заслуживает внимания».

«Вместе с тем нужно учитывать реалии страны в плане хождения пластиковых карт, степени распространения банковских услуг и т. д.», – сказал пресс-секретарь президента. «Здесь существуют разные точки зрения, но это мировая практика, она себя зарекомендовала позитивно и какое-то движение в ту сторону так или иначе будет. Темпы [этого движения] зависят от многих факторов», – отметил он.

Сегодня «Ведомости» написали, что Минфин и Минэкономразвития ищут способы борьбы с теневой экономикой. Варианты – запрет зарплат наличными, ограничение оплаты наличными крупных покупок, муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Некоторые из этих идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 гг.

Пока россияне предпочитают наличные: держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, – около 9% ВВП.