Алиев объяснил назначение жены первым вице-президентом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан на недавно созданную должность первого вице-президента потому, что она давно ведет успешную и эффективную работу в общественно-политической, культурной сферах и на международной арене. Как сообщает «Интерфакс», это глава государства объяснил, представляя первого вице-президента Совету безопасности Азербайджана.

«Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана», - сказал президент. Он назвал жену профессионалом, опытным и принципиальным человеком, гуманистом.

Алиева является заместителем председателя правящей партии Азербайджана, в которой состоит около 700 000 человек, напомнил он. Еще она многое делает для продвижения Азербайджана на международной арене и пропаганды культуры страны. «Она также возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как "Евровидение" в 2012 г., Первые Евроигры в 2015 г. Все эти мероприятия были прекрасно организованы. Алиева возглавляет оргкомитет IV Исламских игр, и я не сомневаюсь, что и эти игры будут организованы на высшем уровне», - сказал Алиев.

Мехрибан Алиева, в свою очередь, назвала «большой честью» высокую оценку президентом ее деятельности. «За каждым перечисленным успехом и достижением стоит ваша поддержка», - сказала она мужу. Она также сказала, что полностью понимает серьезность возложенной на нее ответственности, и пообещала оправдать оказанное ей доверие.

Как передает «Интерфакс», она назвала достойным примером то, как президент защищает интересы азербайджанского государства и его патриотизм. «Мы гордимся тем, что смогли внести пусть и небольшой, но все же вклад в увеличение международного авторитета Азербайджана», - отметила она.

Алиева напомнила, что руководит Фондом Гейдара Алиева, который руководствуется в своей деятельности принципами гуманизма. «За эти годы мы реализовали многие широкомасштабные проекты. Мы активно участвуем в общественно-политической жизни Азербайджана. Мы реализуем инфраструктурные проекты. Одновременно мы никогда за эти 13 лет не оставались безразличными к проблемам отдельных людей», - отметила она. Руководствуясь принципами человеколюбия, уважения, можно достичь самых высоких побед, уверена первый вице-президент. В дальнейшей работе она пообещала придерживаться этих принципов, считать превыше всего интересы народа и государства и стараться достойно служить Азербайджану.