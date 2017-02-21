Парламент Великобритании одобрил поправки в «закон Магнитского»

Британская палата общин единогласно одобрила внесение поправок в закон, аналогичный действующему в США «закону Магнитского». Документ опубликован во вторник, 21 февраля, на сайте парламента.

Согласно внесенным поправкам, в случае доказания вины в нарушении прав человека в отношении виновника могут быть введены персональные экономические санкции, включая заморозку активов, а также наложен запрет на въезд в страну.

Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер в своем микроблоге в Twitter заявил, что одобрение парламентом Великобритании поправок является «величайшим триумфом», а сам день стал историческим для Лондона.

Он подчеркнул, что если поправки будут одобрены Палатой лордов, то Великобритания станет второй страной в Европе, которая приняла подобные изменения в законодательстве.

Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Браудера. В 2009 г. он был арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов и позже скончался в сизо. Акт, регламентирующий введение санкций по «списку Магнитского», был принят в США в 2012 г. В первых рядах в списке оказались следователи СКР, МВД, сотрудники ФСБ, судьи и сотрудники налоговой службы. Сейчас в нем всего около 70 человек.

Еще раньше, в 2010 г., Европарламент проголосовал за резолюцию, которая призывает запретить въезд в страны Евросоюза 61 российскому должностному лицу, имеющему отношение к делу Магнитского.