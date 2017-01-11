Тиллерсон оставит в действии закон Магнитского

Рекс Тиллерсон, номинированный на пост госсекретаря США, на слушаниях в сенате пообещал оставить в действии закон Магнитского. США приняли его в 2012 г., включив поначалу следователей Следственного комитета России, сотрудников МВД и ФСБ, судей и сотрудников налоговой службы, причастных, по утверждению фонда Hermitage Capital, к смерти Магнитского и краже денег из российского бюджета.

Сейчас в «списке Магнитского» около 70 человек - он расширялся за счет тех, кого в США считают виновными в нарушении прав человека; на фигурантов накладываются визовые и финансовые ограничения в США. В понедельник список был снова расширен, в него попал руководитель СКР Александр Бастрыкин.

Президент Владимир Путин 3 октября 2016 г. распорядился приостановить соглашение от 2000 г. между госкорпорацией «Росатом» и министерством энергетики США об утилизации плутония из-за того, что он назвал недружественными действиями Вашингтона. Действие договора Путин пообещал возобновить, если США выполнят несколько условий, среди которых – отмена закона Магнитского.