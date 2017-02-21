В Пентагоне прокомментировали предложение Шойгу совместно бороться с ИГ в Ракке

Военное сотрудничество между Россией и США по-прежнему приостановлено, это закреплено в юридически - в рамках закона о полномочиях в области национальной обороны (National Defense Authorization Act). Об этом сообщила во вторник, 21 февраля, «Интерфаксу» представитель Пентагона Мишель Балданца.

Она вместе с тем добавила, что США и Россия продолжают взаимодействовать «по ограниченному ряду вопросов, таких как безопасность операций для развернутых сил». «Периодические телефонные контакты по безопасности полетов над Сирией являются примером такой динамики», - подчеркнула она.

Так Балданца прокомментировала заявление министра обороны России Сергея Шойгу о возможности сотрудничества между военными России и США по освобождению Ракки. Ранее во вторник он высказал мнение, что совместные действия Москвы и Вашингтона в сирийском городе могли бы стать началом российско-американского сотрудничества по борьбе с терроризмом в регионе.

«Наша задача - объединить усилия. У нас есть для этого все возможности. У нас есть единый противник - международный терроризм. Мы и американцы признаем его как противника», - сказал Шойгу, отвечая на вопросы студентов в ходе II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО.