Адвокаты Виктора Бута оспорили отказ от пересмотра приговора в Верховном суде США

Защита россиянина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием, направила апелляцию в Верховный суд США. Как сказал «Интерфаксу» адвокат Алексей Тарасов, это было сделано 21 февраля, суд должен получить документы 22 февраля. Он напомнил, что, по статистике, Верховный суд США принимает к рассмотрению лишь один процент всех дел, которые ему направляются, и принимает дела, которые имеют влияние на общенациональную практику. «Уповаем на то что, что, как мы отметили, это дело имело последствия для российско-американских отношений в плане правового сотрудничества», - сказал адвокат. Также он напомнил, что в США действует система прецедентного права.

В основе дела Бута лежит незаконный сговор с оперативниками, считает Тарасов. По его словам, уже были прецеденты, когда обвиняемых по таким делам оправдывали. Он добавил, что гособвинение утаивало материалы, которые могли повлиять на линию защиты Бута.

В обращение защиты Бута в Верховный суд включены ссылки на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, бывшего госсекретаря Джона Керри, ссылки на брифинги представителя МИДа Марии Захаровой, в частности, заявления о недопустимости того, что с момента ареста Бута в Таиланде «было поймано 27 россиян в третьих странах», отметил Тарасов. «Мы отметили, что когда нависла угроза мирового терроризма и наркотрафика, такие великие державы, как США и Россия, должны сотрудничать и подобным разногласиям должен быть положен конец», - сказал адвокат.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 г. по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. В 2012 г. Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных. Переговоры с Бутом от имени террористов вели агенты спецслужб США. В ноябре 2016 г. апелляционный суд Нью-Йорка отказал защите россиянина в пересмотре дела. После этого его защита заявила, что оспорит этот отказ в Верховном суде США.