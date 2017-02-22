Число заявок на паспорта ДНР выросло в десятки раз после указа Путина

Председатель правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о резком - на порядки - росте числа заявок на получение паспортов ДНР после их признания Россией.

«После указа Владимира Путина ситуация с паспортами стала довольно-таки критичной. Число заявлений увеличилось в десятки раз. И сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей», - заявил Захарченко. Он пообещал, что власти ДНР стабилизируют ситуацию к началу марта: «В ближайшие неделю-две вопрос решится».

По состоянию на ноябрь 2016 г. ДНР выдала порядка 30 000 паспортов, еженедельно выдавалось около 2000 документов, сообщали «Новости ДНР».

На минувшей неделе вышел указ президента России Владимира Путина о признании паспортов, дипломов об образовании, свидетельств о рождении и смерти и некоторых других документов, выдаваемых властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это решение принято «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений», говорится в тексте указа.

Официальный Киев указ решительно осудил, призвав международное сообщество «усилить давление на Россию». Президент страны Петр Порошенко назвал указ Путина «очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права».