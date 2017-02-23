МИД Белоруссии назвал истерией реакцию на белорусско-российские учения

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков считает бурную реакцию на предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017» истерией и попыткой сколотить политический капитал.

«Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками – не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений», – заявил Равков в интервью газете «Беларусь сегодня».

Министр отметил, что учения не несут угрозы ни суверенитету Белоруссии, ни безопасности стран Запада. «Угрозы суверенитету нашей страны совместное стратегическое учение "Запад-2017" не несет по определению. Замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, – все это разрабатывается и согласовывается с белорусской стороной. Все передвижения войск также контролируются нами. Нет угрозы и западным государствам, так как учение имеет оборонительный характер, не направлено против третьих стран и решает только задачи стратегического сдерживания», – отметил Равков.

Он напомнил, что совместные учения согласно решению президентов двух стран проводятся раз в два года поочередно на территориях Белоруссии и России.