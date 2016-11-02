Шойгу обещал учесть активность НАТО на будущих учениях с Белоруссией

В сентябре 2017 г. на совместных с Белоруссией учениях «Запад-2017» будет учтена ситуация вблизи границ Союзного государства, связанная с усилением активности НАТО. Как передает «Интерфакс», это заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Действия НАТО близ границ Союзного государства будут учтены при разработке сценария маневров.

Учения пройдут одновременно на нескольких полигонах России и Белоруссии. По словам Шойгу, уже утверждены основные подходы к подготовке к ним. Учения «станут главным мероприятием совместной подготовки наших Вооруженных сил в 2017 г.», добавил министр. На них будут отрабатываться задачи по планированию, управлению и применению группировки войск.

«При их проведении, - сказал Шойгу, - основной упор делаем на подготовку органов военного управления войск, поддержание необходимого уровня оперативной совместимости. В дальнейшем планируем усиливать практическую направленность подобных мероприятий с учетом складывающихся внешнеполитических реалий».