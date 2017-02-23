В Ереване возложили венки к могиле Неизвестного солдата

Представители министерства обороны Армении, посольства России в республике и ветеранских организаций возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Ереване в честь Дня защитника Отечества.

В церемонии приняли участие посол России в Армении Иван Волынкин, сотрудники посольства и члены их семей, заместитель начальника Главного штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Степан Галстян, другие представители национальной армии, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.

«Этот праздник мы отмечаем вместе с представителями Вооруженных сил Армении», – сказал Волынкин. Он напомнил, что День защитника Отечества «вырос из Дня Советской армии, в которой служили представители всех республик СССР, в том числе Армении». «Поэтому этот праздник принадлежит не только России, он – часть нашей общей истории», – заключил посол.

Ранее президент России Владимир Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Москве у Кремлевской стены. В церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, представители ветеранских организаций.

Военнослужащие президентского полка установили у Вечного огня венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».