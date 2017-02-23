Бастрыкин поручил расследовать нападение на медиков в Новгородской области

После сообщений в СМИ о нападении нетрезвого пациента на медицинских сотрудников в Новгородской области председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование инцидента.

По данным СМИ, в ночь на 23 февраля бригада скорой помощи в Великом Новгороде доставила из кафе в больницу мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, от его действий пострадали три человека. Двум женщинам понадобилась операция: медсестра была госпитализирована с сотрясением мозга, санитарка – с переломом лицевых костей. Помимо них был травмирован один из охранников медучреждения.

Следователи новгородского управления СКР проверяют информацию, восстанавливают картину произошедшего, опрашивают персонал больницы и очевидцев преступления. Ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате СКР.