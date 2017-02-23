Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Обсуждались актуальные международные вопросы… Рассматривались и различные темы, связанные с внутрироссийской повесткой дня», – сказал Песков. Президент также поздравил участников совещания с Днем защитника Отечества.

На совещании присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.