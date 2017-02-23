Путин назвал число россиян, воюющих на стороне боевиков в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что на стороне боевиков в Сирии воюют тысячи выходцев из России и стран СНГ. Он отметил, что это прямая угроза для России.

«К сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков – выходцев из бывшего Советского союза и самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: по данным ГРУ Генштаба и других спецслужб, например ФСБ, это до 4000 из России и тысяч пять из республик СНГ», – сказал Путин.

«Мы понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России», – заключил президент.