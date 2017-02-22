Путин повысил в звании «сирийских» генералов

Президент России Владимир Путин присвоил новые воинские звания генералам, которые имеют отношение к операции российских ВКС в Сирии, а также к межсирийским переговорам. Об этом сообщается в среду, 22 февраля, на официальном портале правовой информации.

Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской и начальник Национального центра управления обороной России генерал-лейтенант Михаил Мизинцев получили звание генерал-полковника.

Рудской регулярно проводит брифинги для журналистов по ситуации в Сирии, действиям российской авиации и саперов и доставкам гуманитарной помощи. Мизинцев, как сообщалось ранее, наладил межведомственную работу по организации действий российских войск в Сирии, отмечает ТАСС.

В общей сложности 63 офицера получили очередные генеральские звания.