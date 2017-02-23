Прокурор сообщил о предотвращении похищения депутата Верховной рады Гончаренко

Прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что народный депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко сейчас в безопасности. Ранее сообщалось, что он был похищен. По словам прокурора, похищение удалось предотвратить.

По делу о похищении задержаны три человека, в том числе заказчик. Им оказался депутат районного совета Одесской области Александр Кушнарев. По версии следствия, причиной похищения стала «ненависть к украинскому народу» со стороны задержанных. По данным следователей, похитители хотели облить лицо Гончаренко кислотой и нанести ему удары молотком.

Позже сам Гончаренко сообщил, что заранее был уведомлен украинской спецслужбой о проведении операции с его участием по задержанию группы, которая планировала теракт для нагнетания ситуации в обществе.

«Я стал участником операции украинских силовых структур по обезвреживанию очередной террористической группировки, которая планировала ряд преступлений в Одессе и Одесской области», – сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат рассказал, что операция готовилась несколько недель. Спецслужбы знали, что похищение запланировано на 23 февраля. Накануне Гончаренко выехал в Одессу и намеренно дал об этом знать похитителям.

«Далее было инсценировано мое похищение. Заказчики и организаторы, думая, что я похищен, выехали на соответствующее место, откуда меня должны были доставить для расправы. Там они и были задержаны сотрудниками СБУ», – рассказал Гончаренко.