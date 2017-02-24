Российские и украинские парламентарии обсудили в Вене конфликт в Донбассе

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что российские и украинские парламентарии в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

На встрече Толстой высказал «настоятельное пожелание вернуть Киев в русло минских соглашений» и призвал «соблюдать их пункт за пунктом».

В переговорах также приняли участие генсек ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и председатель ассамблеи Кристин Муттонен.

Муттонен предложила главам делегаций России и Украины провести отдельные переговоры. Российская делегация выразила готовность общаться с коллегами, добавил Толстой.