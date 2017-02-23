ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии на Украине, а также укрепить ее технический потенциал и увеличить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения. Об этом объявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

«Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, – кризис на Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это аннексия Крыма, поставки оружия в Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ», – заявил Курц, слова которого приводятся на сайте ООН.

Курц также отметил, что в целях улучшения условий жизни людей в Донбассе необходимо обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к нуждающимся в помощи. Кроме того, министр призвал все стороны конфликта на Украине выполнять минские соглашения и придерживаться режима прекращения огня.