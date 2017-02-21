ДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техники

Отвод военной техники в Донбассе во вторник сорван по вине украинской стороны, переговоры при посредничестве ОБСЕ результата не дали, заявил журналистам представитель минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Сегодня в очередной раз по вине украинской стороны сорван отвод военной техники. Украинская сторона вновь подтвердила неготовность выполнить взятые на себя обязательства, Киев так и не отдал приказ своим подразделениям на отвод вооружений", - сказал представитель министерства.

По его словам, переговоры, которые велись сегодня в течение дня, результатов не дали. "Переговоры при посредничестве ОБСЕ результата не дали. Украинская сторона не смогла нам внятно назвать причины своего саботажа. Остается лишь догадываться, что причины связаны с готовящимися на завтра в Киеве протестами украинских националистов", - сказал он.

По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики за минувшие сутки обстреляли прифронтовые территории ДНР 1115 раз, в том числе из минометов 78 раз. В понедельник 20 февраля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали расположение вооружения обеих сторон конфликта в Донбассе за пределами линий отвода, указанных в минских договоренностях.