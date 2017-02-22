Порошенко: угроза российского военного вторжения сохраняется

Президент Украины Петр Порошенко заявил о сохранении угрозы военного вторжения России на Украину. Об этом он сообщил на оперативном сборе руководящего состава генштаба ВСУ в Киеве.

«Эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами участки в Донбассе - она нависает по всей линии границы с Россией и даже больше», - сказал Порошенко.

По словам президента Украины, около украинских границ Россия развернула подразделения своих вооруженных сил численностью до 50 000 человек. «Около 470 танков, более 1700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля», - перечислил он военную технику.

«Нет никакой гарантии, что это в один день не двинет на нас», - заявил Порошенко.

Он добавил, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли 2608 украинских военнослужащих, 2200 из них - из состава вооруженных сил.