Порошенко усилит санкции против России из-за признания паспортов ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ответ на признание Россией паспортов самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР Киев ужесточит антироссийские санкции. Об этом он сообщил на встрече с комиссаром ЕС Христосом Стилианидесом.

«Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения минских соглашений. Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик», - приводит слова Порошенко пресс-служба украинского лидера.

По словам президента Украины, такое решение Владимира Путина является элементом признания этих незаконных формирований и отказом от Минского процесса. «Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий до усиления санкций », - отметил Петр Порошенко.