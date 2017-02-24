Поклонники Обамы хотят выдвинуть его на пост президента Франции

Европейские поклонники бывшего президента США Барака Обамы хотят выдвинуть его на пост президента Франции, сообщает ABC News. По данным канала, в Париже были замечены плакаты с надписью Obama17 и его изображением, а также ссылкой на сайт obama2017.fr.

Инициаторы собирают подписи за выдвижение бывшего лидера США. Телеканал отмечает, что на пост президента Франции могут претендовать только французы. Поклонников Обамы это не останавливает, они планируют собрать 1 млн подписей.

Ранее сообщалось, что Обама занял 12-ю строчку в рейтинге президентов США. Составители рейтинга посчитали, что он преуспел в регулировании экономики, но в международных отношениях 44-й президент США получил очень низкую оценку.