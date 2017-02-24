Демократ Дэвид Брок разработал план по свержению Дональда Трампа – RT

Представитель Демократической партии США Дэвид Брок разработал стратегический план по свержению президента Дональда Трампа, сообщает Russia Today со ссылкой на документ. Брок намерен вести кампанию против Трампа, которая должна привести к импичменту президента в 2020 г.

Для его реализации, отмечает демократ, всем инвесторам и гражданам необходимо действовать сообща. «Мы этого не планировали, но мы обязаны этому противостоять. Дональд Трамп – самый непопулярный президент Америки. У Трампа есть законное право на власть, а у нас моральное право – и ответственность – бороться. И мы будем бороться изо дня в день! Мы надеемся, что вы станете сражаться вместе с нами!» – заявил Брок.