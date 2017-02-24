В Минобороны ответили на критику по поводу создания макета Рейхстага

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявления немецких политиков по поводу создания макета берлинского Рейхстага 1945 г. в парке «Патриот».

Ранее ряд немецких политиков и депутатов Бундестага назвали создание макета Рейхстага в парке «Патриот» провокацией и потребовали от германского руководства выразить недовольство России.

«Водружение военнослужащими Красной армии в мае 1945 г. красного знамени на здании нацистского Рейхстага является одним из самых ярких и узнаваемых во всем мире символов победы над немецким нацизмом и завершения Второй мировой войны», – сказал Конашенков.

«Создание полуразрушенного ожесточенными боями в мае 1945 г. макета Рейхстага станет значимым элементом военно-исторического ландшафта парка “Патриот”, символизирующим победу над нацизмом и вместе с другими объектами парка послужит патриотическому воспитанию юных граждан и гостей России из других стран», – добавил он.

По словам генерал-майора, нападки по этому поводу отдельных германских политиков «вызывают крайнее недоумение».