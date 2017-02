Белый дом не пустил журналистов New York Times, CNN, BBC, Politico на пресс-брифинг

Пресс-секретарь Шон Спайсер не пустил на брифинг журналистов The New York Times (NYT), CNN, Politico, The Los Angeles Times, BuzzFeed News и BBC, хотя они входят в пресс-пул Белого дома, сообщает Bloomberg. Эти издания публиковали критические статьи о президенте Трампе и членах его команды. В частности, NYT и CNN сообщали со ссылкой на источники в американских спецслужбах, что помощники Трампа во время предвыборной кампании контактировали с российскими разведчиками. На брифинг были приглашены другие представители пула, например, Reuters, Bloomberg, Associated Press (AP) и др. Журналисты AP, заранее узнавшие, что их коллег не пустят на встречу, отказались в ней участвовать. Ассоциация корреспондентов пресс-пула Белого дома «выражает решительный протест в связи с тем, как Белый дом провел сегодняшнюю» встречу, заявил в пятницу президент организации Джефф Мэйсон из Reuters. «Ничего подобного не случалось за всю нашу долгую историю освещения работы многочисленных администраций, представлявших разные партии», - заявил главный редактор NYT Дин Бакет.