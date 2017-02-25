Горбачев-фонд опроверг наличие архива в Лондоне

Представитель Горбачев-фонда Владимир Поляков заявил, что фонд никогда не имел офиса в Лондоне и не сотрудничал с организацией, в здании которой сквоттеры якобы нашли его архивные документы.

«У Горбачев-фонда никогда не было офиса в Лондоне и ни с какими подобными организациями мы не сотрудничали, по крайней мере, мне это неизвестно, хотя я работаю с самого начала в фонде», – рассказал Поляков.

Ранее газета The Guardian сообщала, что сквоттеры, незаконно вселившиеся в особняк напротив Букингемского дворца в Лондоне, обнаружили в нем тайник с документами Горбачев-фонда.