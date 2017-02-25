Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О доктрине информационной безопасности». Документ вступает в силу со дня его опубликования. Цель доктрины – уточнение принципов государственной информационной политики, прежде всего по противодействию информационному воздействию России.

«Необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации», – заявили в пресс-службе Порошенко.

Одним из пунктов доктрины на министерство информационной политики Украины возлагается обязанность по мониторингу СМИ и общедоступных ресурсов украинского сегмента интернета с целью выявления информации, распространение которой в стране запрещено.