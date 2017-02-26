Автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане

Автомобиль врезался в толпу людей, наблюдавших за парадом в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана. Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, портал NOLA.

Инцидент произошел в субботу вечером, 25 февраля, в центре Орлеана в ходе праздничного парадного шествия Krewe of Endymion. Полицейский инспектор Майкл Харрисон рассказал NBCNews, что автомобиль врезался в припаркованные машины, потом проехал сквозь толпу и столкнулся с мусорным баком.

Мэр города Митч Ландрье заявил, пишет газета The Mirror, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате инцидента пострадали около 12 человек. При этом не исключается, что число пострадавших может увеличиться.