Автомобиль врезался в толпу людей в Хельсинки

Предположительно семь человек получили травмы в результате ДТП в Хельсинки. Водитель не справился с управлением и автомобиль протаранил толпу людей, передает «Интерфакс».

Состояние трех человек критическое. Авария произошла у станции метро на окраине финской столицы. Водитель автомобиля задержан. По информации полиции, наезд не был преднамеренным. Скорее всего, это был несчастный случай, заявили в ведомстве.

25 декабря в Берлине грузовикт въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Тогда 12 человек погибли и около 50 пострадали.