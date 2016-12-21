Задержанный после теракта в Берлине отпущен

В Польше начато расследование убийства польского водителя фуры, которую использовали в теракте в Берлине, сообщает Deutsche Welle cо ссылкой на медиакомпанию RBB. Предварительно установлено, что шофер был атакован в кабине неизвестным, который нанес ему резаные раны, в том числе лица. По сведениям Bild, вскрытие показало, что водитель был жив до наезда на людей на рождественской ярмарке на Брайтшайдплатц. По мнению экспертов, он получил ножевые ранения при попытках добраться до руля и предотвратить наезд. Как утверждает dpa, затем водитель был застрелен из мелкокалиберного оружия, которое до сих пор не обнаружено.

Погибшего поляка опознал владелец фуры Ариэль Зуравски, ранее он говорил, что за рулем должен был быть его двоюродный брат, связь с которым прервалась за несколько часов до инцидента в Берлине.

В результате наезда фуры на толпу на ярмарке в Шарлоттенбурге погибли 11 человек, водитель был двенадцатой жертвой. Травмы получили 48 человек. Идет опознание погибших. По предварительным данным, среди погибших могут быть гражданин Украины, гражданка Израиля и гражданка Италии, среди пострадавших есть один гражданин Израиля.

По словам очевидцев, человек, который был за рулем, сбежал. Полиция вскоре сообщила о задержании подозреваемого. Во вторник было объявлено, что это 23-летний мигрант из Пакистана. Затем стало известно, что свою вину он отрицает, и в результате его отпустили за недостаточностью улик. Шеф полиции Берлина Клаус Кандт еще во вторник днем заявил, что допускает, что был задержан не тот человек. Незадолго до этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, судя по имевшейся на тот момент информации, случившееся следует трактовать как теракт. Она сказала, что по подозрению в его совершении задержан человек, добивавшийся убежища в Германии, и это обстоятельство тяжело признавать, особенно тем, кто нуждается в защите государства, и тем, кто вовлечен в разрешение кризиса с мигрантами.

Ответственность за теракт в Берлине взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России), сообщили во вторник СМИ со ссылкой на близкое к группировке информагентство.