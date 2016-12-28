В Германии задержан возможный сообщник берлинского террориста

Власти Германии задержали выходца из Туниса по подозрению в участии в организации предрождественского теракта в Берлине, сообщила в среду Deutsche Welle.

Имя подозреваемого не раскрывается, но известно, что ему 40 лет, его номер телефона был в записной книжке у убитого исполнителя теракта Аниса Амри, а задержание проведено в берлинском районе Темпельхоф. В прокуратуре Германии сообщили, что «дальнейшие следственные действия помогут установить возможную роль задержанного в организации теракта».

Подозреваемого смогут держать под стражей без ордера на арест до вечера четверга, отмечает Associated Press.

Теракт на предрождественской ярмарке в Берлине произошел 19 декабря: Анис Амри, убив водителя грузовика, направил машину в толпу на Брайтшайдплац. Погибли 12 человек, ранены 48.