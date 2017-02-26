В Москве усилены меры безопасности в связи с проведением акции памяти Немцова

Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы в районе проведения акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова в воскресенье, 26 февраля, сообщает «Интерфакс».

Участники акции начинают собираться в месте начала марша на Страстном бульваре. Движение по бульвару перекрыто автомобилями коммунальных служб, поблизости дежурят полицейские автомобили, сотрудники ОМОНа, Росгвардии и полиции.

Проход к месту сбора осуществляется через магнитные рамки. На тротуарах выставлены ограждения.

Участники акции несут с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, а также транспаранты.

Ранее в воскресенье согласованные с городскими властями шествие и митинг памяти политика прошли в Новосибирске. «В шествии приняли участие около 100 человек, еще некоторое количество людей добавилось во время митинга», - сообщил «Интерфаксу» уполномоченный представитель мэрии Новосибирска.

Колонна прошла по аллее центральной улицы Новосибирска - Красного проспекта, затем по улицам Крылова и Советской - до Нарымского сквера, где около памятника жертвам политических репрессий состоялся митинг. Участники акции возложили цветы к памятнику, почтили минутой молчания память Немцова.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.