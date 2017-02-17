Оппозиция согласилась провести марш памяти Немцова по Бульварному кольцу

Оргкомитет марша памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова принял предложение столичной мэрии о проведении акции по прошлогоднему маршруту, сообщил член оргкомитета Михаил Шнейдер.

«Мы получили и тут же на месте дали свое согласование, свой ответ на предложение мэрии. Мы приняли их предложения», - сказал он.

В свою очередь член оргкомитета Александр Рыклин сообщил «Интерфаксу», что организаторы будут добиваться беспрепятственного доступа к Большому Каменному мосту, где был убит Немцов, для возложения цветов.

Акция начнется 26 февраля в 14.00 и пройдет от Страстного бульвара по внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова.