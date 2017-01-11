Командира батальона «Север» допросят по делу Немцова

Московский окружной военный суд на следующей неделе допросит командира батальона «Север» Алибека Делимханова по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщили «РИА Новости» в суде.

В батальоне «Север» служил предполагаемый убийца Заур Дадаев. Командира подразделения вызвали в суд по просьбе потерпевших. В среду он явился на заседание, но из-за плохого самочувствия не смог дать показания. Судья перенес допрос и выдал ему повестку с вызовом на следующую неделю.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Через неделю руководитель ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании пятерых предполагаемых исполнителей, еще один подозреваемый – Беслан Шаванов – погиб при задержании. По делу об убийстве Немцова проходят пять обвиняемых: бывший замкомандира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Всем им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК (наемное убийство, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

На первых допросах Дадаев и Губашев признали вину и рассказали о слежке за Немцовым и убийстве, утверждает следствие, исполнителям должны были заплатить 15 млн руб. Организатором убийства следствие считает Руслана Мухудинова, водителя бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева (родственник сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева). Следователи не смогли допросить ни Мухудинова, ни Геремеева.