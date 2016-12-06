Суд отказался вызывать на допрос Кадырова по делу Немцова

Московский окружной военный суд отказался вызвать на допрос главу Чечни Рамзана Кадырова по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Таким образом ходатайство адвоката родственников погибшего Вадима Прохорова было отклонено.

Суд постановил, что «конфликт Немцова с различными политическими деятелями не является основанием для вызова их в суд». Прокурор Мария Семененко заявила, что она не против допроса Кадырова, но только в том случае, если он захочет. «Учитывая статус Кадырова, если он изъявит желание, мы с удовольствием его допросим», — заявила она.

30 ноября на суде по делу об убийстве Бориса Немцова его соратник Илья Яшина рассказал, что политику часто поступали угрозы. Угрозы были от активистов «Наших», НОД, однако все они, по мнению Немцова, носили хулиганский характер, сказал Яшин: «Всерьез он опасался только Рамзана Кадырова».

Немцов был убит 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. У следствия есть пятеро подозреваемых - бывший замкомандира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Всем им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК (наемное убийство, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).