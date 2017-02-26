Начало марша памяти Немцова отложено из-за баннера о Путине – РБК

Начало марша памяти оппозиционного политика Бориса Немцова в Москве задержано из-за транспаранта с надписью о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, корреспондент РБК с места событий.

Шествие, которое было запланировано на 14.00, было отложено на 20 минут. По данным агентства, участники марша собрались в начале Страстного бульвара, организаторы раздавали им значки с надписью «Немцов мост» и флаги-триколоры.

Член оргкомитета марша Илья Яшин рассказал РБК, что согласование московских властей получено на 30 000 участников. «Это не траурный марш, мы собрались не плакать, а требовать, например, свободу политическим заключенным», - подчеркнул он.

Ранее «Интерфакс» писал, что полиция усилила меры безопасности в центре Москвы в районе проведения акции памяти. В заявке организаторов марша говорилось, что сбор участников акций пройдет на Славянской площади, а марш пройдет от Славянской площади по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост, где был убит Немцов, до Кадашевской набережной.

В настоящий момент движение по бульвару перекрыто автомобилями коммунальных служб, поблизости дежурят полицейские автомобили, сотрудники ОМОНа, Росгвардии и полиции.